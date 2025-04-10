

Демократы в Конгрессе США требуют уволить Маска до лета

10.04.2025 21:32





Группа из 77 конгрессменов Палаты представителей от Демократической партии США направила в Белый дом письмо с требованием уволить бизнесмена Илона Маска из департамента эффективности государственного управления (DOGE)

до 30 мая, об этом 10 апреля пишет Axios.



Они ссылаются на норму американского законодательства, по которой специальные государственные служащие (а именно такой статус получил Маск в DOGE) не должны работать более 130 дней.



31 марта это подтвердил сам президент США Дональд Трамп.



Конгрессмены требуют от администрации "немедленного публичного заявления", в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку и откажется от всех полномочий до 30 мая, говорится в статье.



Инициировавший письмо председатель Прогрессивной фракции Конгресса Грег Казар сказал в интервью Axios, что это только "первый залп" в кампании против миллиардера и что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться.



Издание отмечает, что команда Трампа, защищая Маска, может сослаться на поправку управления по правительственной этике, в которой говорится, что неоплачиваемые дни командировки не засчитываются в 130 дней.





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