

Французскому журналисту отказали во въезде в Грузию

10.04.2025 21:38





Французскому журналисту Клеману Жирардо, который освещает события в Грузии с 2012 года, отказали во въезде в страну. Об этом он сообщил в соцсети Х.



По словам Жирардо, случай произошел еще 12 февраля, когда он прилетел в Тбилиси из Мюнхена.



«Сотрудник полиции вручил документ, в котором говорилось, что мне отказано во въезде по «иным причинам», добавив, что, возможно, я смогу приехать в другой раз. Позже я узнал, что мое имя оказалось в так называемом «красном списке» министерства внутренних дел, а этот запрет вовсе не является временным», — пишет Жирардо.



Журналист считает, что ограничение связано с его профессиональной деятельностью. После начала в Грузии проевропейских протестов осенью 2024 года, Жирардо освещал истории задержанных и пострадавших участников.



«Власти «Грузинской мечты» выдворили меня, потому что хотят продолжать путь к автократии, скрывая происходящее от мира. Но даже на расстоянии им не удастся заставить меня замолчать — я и дальше буду говорить о борьбе грузинского народа и о боли, которую ему приходится терпеть. Я верю, что голос правды не заглушить, и надеюсь как можно скорее снова ступить на землю Тбилиси — города, который стал мне близок и дорог», — пишет он.



30 марта в Грузию также не пустили французского фотожурналиста Жера Шебо, который работал на протестах в стране в течение двух месяцев.



Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) осудила оба случая, обвинив власти Грузии в «запугивании репортеров».



«RSF решительно осуждает эти неправомерные высылки, призывает правящую партию соблюдать обязательства Грузии по свободе прессы, а Францию и Европейский союз — оказать давление на правительство Грузии», — заявила глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.



В последнее время отказ во въезде в Грузию по «иным причинам» все чаще получают общественные деятели из стран ЕС, которые выступали с критикой правящей «Грузинской мечты» или же в частном порядке появлялись на антиправительственных акциях.



В марте на границе развернули литовскую правозащитницу Регину Егорову-Аскерову, которая работала и жила в Грузии со своей семьей на протяжении последних 15 лет.





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