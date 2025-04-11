

Георгием Вашадзе займется прокуратура

11.04.2025 12:39





Временная следственная комиссия парламента обратится в Генеральную прокуратуру по поводу неявки на заседание комиссии лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе.



Кроме того, комиссия вызвала еще одного политика, одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нику Мелия, призвав его явиться на заседание. В противном случае его дело также будет передано в прокуратуру для дальнейшего реагирования.



Об этом заявила председатель временной следственной комиссии, изучающей деятельность власти «Национального движения», Тея Цулукиани.



«Мы были вынуждены задержать публичное открытие заседания, потому что первым лицом, вызванным для объяснений в комиссию, был Георгий Вашадзе, которого пригласили на 10:00. Как вы все видите, сейчас 11:30. Ему было процедурно и однозначно четко известно, что он должен был явиться сегодня в комиссию в 10:00. По всем параметрам с момента, когда назначена встреча, прошло разумное количество времени, а он так и не явился. Документально подтверждено, что он знал о вызове в конкретный день и час, однако прошло полтора часа, а он все еще не пришел. Соответственно, я ставлю на голосование вопрос о передаче дела Георгия Вашадзе в прокуратуру Грузии в связи с предположительным нарушением статьи 349 УК. На заседание также вызван Ника Мелия, и я призываю его явиться. В противном случае мы будем вынуждены принять то же решение, что и в случае с Георгием Вашадзе», - заявила Цулукиани на заседании комиссии.





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