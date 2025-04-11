

Молоко и молочные продукты, представленные сегодня на прилавках, соответствуют стандартам - глава НАП

11.04.2025 13:54





Хочу со всей ответственностью сообщить, что как местное, так и импортное молоко и молочная продукция, представленные сегодня на прилавках, соответствуют стандартам, безвредны и не содержат каких-либо рисков, - об этом заявил на брифинге глава Национального агентства продовольствия Зураб Чекурашвили.



По его словам, все партии, импортируемые не только из Азербайджана, но и из других стран, будут проверяться, в частности «будет установлен двойной фильтр».



Кроме того, Чекурашвили пояснил, что та партия продукции «Соплис нобати», в которой зафиксировано повышенное количество афлатоксинов, полностью изъята с рынка.



«Что касается афлатоксинов, зафиксированных в конкретных партиях молока «Соплис нобати», Национальное агентство продовольствия действовало в соответствии с международными стандартами и практикой. Как только было обнаружено нарушение, мы немедленно проинформировали общественность, и совместно с компанией агентство начало изымать эту партию по всей стране.



Сегодня эта продукция полностью изъята с грузинского рынка. Есть вопросы по продукции на прилавках. Хочу со всей ответственностью сообщить, что представленная сегодня на прилавках продукция как местная, так и импортная, соответствует стандартам, безвредна и не представляет риска», - отмечает Зураб Чекурашвили.



Для справки, в 5 образцах импортированного молока было обнаружено повышенное содержание афлатоксина М1, в результате чего продукция была изъята с рынка и опечатана.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





