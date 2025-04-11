

Кобахидзе: Нам пришлось начать напряженную политическую борьбу за защиту национальных интересов и мира

11.04.2025 14:02





«В феврале 2022 года от нас потребовали вовлечения в военный конфликт между Россией и Украиной. Существовал очень серьёзный политический интерес, направленный против Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос, заданный на Дипломатическом форуме в Анталье.



Модератор панельной дискуссии задал лидерам следующий вопрос: «Я хочу попросить лидеров очень коротко поделиться своим личным мнением о том, какую роль может сыграть дипломатия в содействии сотрудничеству в этом меняющемся мире. Здесь присутствует так много молодых дипломатов, политиков и кандидатов — какие навыки и опыт необходимы дипломатам и политикам, чтобы эффективно ориентироваться в сложностях многополярного мирового порядка?»



Отвечая на этот вопрос, Кобахидзе отметил, что в условиях, когда страна окружена войнами, сила дипломатии крайне слаба.



«Учитывая специфический опыт Грузии, говоря о силе дипломатии, в первую очередь нужно различать время мира и время войны. Эти периоды кардинально отличаются, если сравнивать два разных пути развития мира. Сейчас мы существуем во времена войны. Мы окружены разными конфликтами, и, исходя из нашего опыта, могу сказать, что сила дипломатии действительно крайне ограничена. В феврале 2022 года от нас потребовали вовлечения в военный конфликт между Россией и Украиной, ещё один подобный запрос мы получили в конце февраля того же года. Существовал серьёзный политический интерес против Грузии. В этих условиях дипломатия, безусловно, не была полезной. Нам пришлось начать очень интенсивную политическую борьбу для защиты национальных интересов Грузии и мира в стране. Это была исключительно политическая борьба — без поддержки дипломатии. До сих пор мы сталкиваемся с этими вызовами. Нам следует быть более сосредоточенными на борьбе за мир и благополучие нашей нации, чем на использовании дипломатических инструментов с другими странами», — заявил премьер.



Кроме того, Кобахидзе отметил, что в ряде стран грузинские послы остаются без какой-либо практической деятельности.



«Могу сказать, что есть конкретные страны, где грузинские послы остаются без всякой практической работы, потому что на данном этапе просто невозможно вести дела с этими странами. Они часто жалуются нам, но мы всегда отвечаем, что нужно дождаться установления мира. Как только мир восстановится, дипломатия победит. В настоящее время политические интересы превосходят силу дипломатии, и как только мир воцарится, мы абсолютно уверены — дипломатия заменит политику. Мы искренне верим, что дипломатия — это более позитивный инструмент для защиты интересов наций, чем простое следование грубым политическим интересам. Поэтому мы терпеливо ждём мирного времени, когда дипломатия обретёт большую силу», — заявил Кобахидзе.







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