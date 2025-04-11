

«Репортеры без границ» осудили отказ французским журналистам во въезде в Грузию

11.04.2025 14:06





«Репортеры без границ» (RSF) осуждают отказ французским журналистам в пересечении грузинской границы. Журналисты Клеман Жирардо и Жером Шобо освещали проевропейские протесты, которые проходили с 28 ноября 2024 года.



«Репортеры без границ осуждают крайне тревожную тенденцию властей препятствовать освещению продолжающихся протестов независимыми СМИ», — говорится в заявлении организации.



«Репортеры без границ» пишут:



• Клеман Жирардо – работающий в международных изданиях Le Monde, Society и Al Jazeera, освещал продолжающиеся проевропейские протесты в Грузии. 12 февраля, возвращаясь в Грузию из Франции, его остановили на паспортном контроле, а затем отправили обратно без объяснения причин;



• Жером Шобо – фотограф итальянского агентства NurPhoto, также освещал проевропейские протесты в Грузии в течение почти двух месяцев, прежде чем вернуться во Францию. В конце марта он попытался повторно въехать в Грузию, но его остановили в аэропорту на несколько часов, а затем депортировали в Афины.



Грузинская служба Радио Свобода пообщалась с Жеромом Шобо, который связал его отказ въехать в Грузию со своей журналистской деятельностью:



«Я ничего не могу говорить в утвердительной форме, но у меня такое чувство, что меня, как журналиста или даже просто иностранца, заметили на протестах, и этого было достаточно, чтобы запретить мне въезд сюда. Возможно, они знали, что я освещаю протесты, и поэтому не пропустили меня через границу».



Уже более четырех месяцев, с 28 ноября 2024 года, в Грузии проходят проевропейские митинги с требованием проведения новых выборов. За это время сотни демонстрантов были задержаны в административном порядке, десятки по статьям УК Грузии.





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