

Пророссийская «Альт-инфо» снова безуспешно пытается зарегистрировать свою партию в Грузии

11.04.2025 14:10





Пророссийское ультра-консервативное движение «Аль-инфо» снова пытается зарегистрировать собственную партию – «Консерваторы за Грузию». Однако, пока что безуспешно.



Как пишет грузинская служба Радио Свобода, 8 апреля Государственный реестр отклонил представленные объединением документы и приостановил процесс регистрации. Проблемы возникли с данными об учредителях партии – представленная документация не соответствует условиям регистрации, сказали в реестре.



Кроме того, эскиз эмблемы, представленный на регистрацию, не соответствовал описанию в уставе политического объединения.



У «Аль-инфо» есть 10 дней, чтобы исправить недочеты и снова обратиться к реестру.



«Альт-инфо» — группа известная серия гомофобных погромов и молебнами со сжиганием флагов Евросоюза. С сентября 2024 года ее лидеры Константин Моргошиа и Зураб Махарадзе находятся под санкциями США.



«Альт-инфо» создал собственную партию в 2021 году. Тогда она называлась «Консервативное движение/Альт-Инфо». В апреле 2024 года реестр аннулировал регистрацию партии после запроса проверки со стороны Антикоррупционного бюро. В реестре заявили, что установили ряд нарушений в регистрации:



• в списке членов партии отсутствовали номера удостоверений личности;

• устав был подписан только председателем учредительного собрания, а не всеми его участниками;

• название партии в документах указывалось неоднозначно;

• эскиз эмблемы не соответствовал описанию в уставе;

• в уставе не были определены руководящие органы и порядок использования имущества партии.



Несмотря на негативное отношение к партии прозападной части общества, ряд экспертов тогда указывали, что решение об аннулировании регистрации партии создает опасный прецедент.



В парламентских выборах в октябре 2024 года «Альт-инфо» участвовало по спискам «Альянса патриотов». Они не смогли преодолеть барьер в 5% для прохождения в парламент.



Сразу после выборов одноименный телеканал «Альт-инфо» прекратил вещание в Грузии. Причиной назвали финансовые проблемы.





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