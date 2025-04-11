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Formula: в Грузии планируется проведение турнира по мас-рестлингу, организованного РФ


11.04.2025   14:41


В Грузии планируется проведение спортивного турнира, организованного Россией, сообщает телекомпания Formula. Речь идет о Международном чемпионате по мас-рестлингу (перетягивание палки). В рамках этого спортивного мероприятия в Грузию прибудет член Совета Федерации, сенатор от Якутской области, президент мас-рестлинга Александр Акимов.

Организовать мероприятие в Грузии ему помогает Мамука Тускадзе, который формирует национальную федерацию этого вида спорта в Грузии.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте мас-рестлинга, «Открытый чемпионат Европы» пройдет в конце апреля в спорткомплексе «Цкалтубо».


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