

Formula: в Грузии планируется проведение турнира по мас-рестлингу, организованного РФ

11.04.2025 14:41





В Грузии планируется проведение спортивного турнира, организованного Россией, сообщает телекомпания Formula. Речь идет о Международном чемпионате по мас-рестлингу (перетягивание палки). В рамках этого спортивного мероприятия в Грузию прибудет член Совета Федерации, сенатор от Якутской области, президент мас-рестлинга Александр Акимов.



Организовать мероприятие в Грузии ему помогает Мамука Тускадзе, который формирует национальную федерацию этого вида спорта в Грузии.



Согласно информации, размещенной на официальном сайте мас-рестлинга, «Открытый чемпионат Европы» пройдет в конце апреля в спорткомплексе «Цкалтубо».





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