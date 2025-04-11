

Зурабишвили судьям и госслужащим: Вы будете морально ответственны перед нашим обществом

11.04.2025 15:47





«Я хочу обратиться к судьям, государственным служащим, ко всем, кто так или иначе вовлечён в репрессии, и сказать им: вы всё ещё можете одуматься. Не вступайте в сотрудничество с этим режимом, ведь вы будете морально ответственны перед нашим обществом», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По её словам, моральная ответственность — это то, с чем трудно жить, когда завтра или послезавтра придётся смотреть людям в глаза.



«Решения Великобритании в этот раз касаются высокопоставленных лиц — судей, прокуроров, следователей — и это крайне важно. Именно они несут прямую ответственность за реализацию репрессий. Я хочу обратиться к судьям, госслужащим, ко всем, кто вовлечён в эти репрессии с разных сторон, и сказать им: у вас всё ещё есть шанс одуматься, не становитесь участниками, не вступайте в сотрудничество с этим режимом, потому что, помимо возможных санкций, вы понесёте моральную ответственность перед нашим обществом. У платформы сопротивления нет никакого желания мстить в будущем, потому что в этой стране мы уже вдоволь насмотрелись на месть, и видим её и сегодня. Моральная ответственность — это очень тяжело, когда завтра, послезавтра, потом — придётся смотреть обществу в глаза. Прочитайте «Грузинскую хартию» — там нет речи о мести. В ней предусмотрена отмена всех этих российских законов, всех репрессивных законов, которые были приняты и продолжают приниматься ежедневно, а также последующая работа над судебной системой, потому что эта страна, наконец, заслуживает по-настоящему справедливого суда», — заявила Саломе Зурабишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





