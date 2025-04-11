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Дело Ники Мелия будет передано в прокуратуру


11.04.2025   17:13


Дело одного из лидеров партии «Ахали» Ники Мелия будет передано в прокуратуру за неявку на заседание «Временной следственной комиссии по расследованию деятельности режима и его политических деятелей в 2003-2012 годах» в парламенте Грузии.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании парламентской комиссии. Вопрос был вынесен на голосование главой комиссии Теей Цулукиани.

Напомним, что дело Георгия Вашадзе также будет передано в прокуратуру в связи с его неявкой в парламентскую следственную комиссию. Глава комиссии Теа Цулукиани подняла этот вопрос на сегодняшнем заседании, что было поддержано членами комиссии.


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