

Дело Ники Мелия будет передано в прокуратуру

11.04.2025 17:13





Дело одного из лидеров партии «Ахали» Ники Мелия будет передано в прокуратуру за неявку на заседание «Временной следственной комиссии по расследованию деятельности режима и его политических деятелей в 2003-2012 годах» в парламенте Грузии.



Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании парламентской комиссии. Вопрос был вынесен на голосование главой комиссии Теей Цулукиани.



Напомним, что дело Георгия Вашадзе также будет передано в прокуратуру в связи с его неявкой в парламентскую следственную комиссию. Глава комиссии Теа Цулукиани подняла этот вопрос на сегодняшнем заседании, что было поддержано членами комиссии.





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