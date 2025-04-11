

Между Иванишвили и Путиным была договоренность - экс-полковник ФСБ

11.04.2025 17:15





Бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков заявил в интервью Euroscopenews, что между Иванишвили и Путиным была договоренность, условия которой Путин выполнил, и теперь у Иванишвили есть обязательства.



«Я понимаю, почему «Грузинская мечта» так привязана к Путину. Как мне рассказали российские олигархи, хорошо знающие Иванишвили, между Путиным и Иванишвили была договоренность, что Путин не будет препятствовать приходу Иванишвили к власти и выводу его многомиллиардных личных активов в России. Путин сдержал свое обещание. И, конечно, со стороны Иванишвили есть очень серьезные моральные обязательства. Это слух, который я много раз слышал от разных знакомых мне российских олигархов»,- отметил Гудков.



Кроме того, как заявил Гудков в интервью Тамар Нуцубидзе, он слышал от высокопоставленных чиновников, что в Грузии при Иванишвили постоянно присутствуют высокопоставленные сотрудники ФСБ.



«Второй слух еще хуже. Я слышал от высокопоставленных людей, что в Грузии Иванишвили постоянно находятся высокопоставленные сотрудники ФСБ. Как мне сказали, они пересекают границу по поддельным документам, остаются на некоторое время и возвращаются, затем приходит следующая смена. Похоже, что они каким-то образом контролируют, сотрудничают с политическим руководством Грузии, и что несмотря на то, что в Грузии сохраняются зачатки демократии, и еще не все потеряно, мы видим, что Грузия серьезно начинает двигаться в путинском направлении. Закон об агентах иностранного влияния скопирован с российского закона, и не только этот закон, мы видим копию действий, которые повторяют сценарий путинского порабощения России, и я это вижу очень четко», сказал Геннадий Гудков.









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