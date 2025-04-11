

Зурабишвили обвинила Кобахидзе во лжи о европейском курсе «Грузинской мечты»

11.04.2025 18:05





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала лживыми заявления премьера Ираклия Кобахидзе о приверженности европейскому пути.



«Он пытается убедить общество, которое в целом выступает за европейскую интеграцию, в том, что они тоже готовят европейский путь, однако все заявления, которые мы слышали от наших европейских друзей, демонстрируют лишь то, что европейский путь Грузии зависит от возвращения Грузии на европейский путь, прекращения репрессий, освобождения заключенных и назначения новых выборов. Это единственный способ не допустить остановки движения Грузии в сторону Европы», — заявила Зурабишвили на брифинге в пятницу.



Ранее сегодня Кобахидзе заявил, что членство в Евросоюзе остается главным приоритетом его правительства. Выступая на форуме дипломатии в Анталье, он заявил, что сейчас в этом направлении у властей страны «есть определенные вызовы». Кобахидзе также связал евроинтеграцию Грузии и «восстановление мира в регионе», отдельно упомянув здесь Украину.



14 декабря 2023 года Грузии предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, но при условии продолжения реформ — в области демократии, прав человека и верховенства закона. Брюссель объявил, что процесс евроинтеграции де-факто приостановлен после того, как весной 2024 года власти страны повторно инициировали и приняли похожий на российский закон об иноагентах, а позже и закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды».



28 ноября, через месяц после спорных парламентских выборов, правительство Грузии объявило о заморозке до конца 2028 года переговоров о вступлении в Евросоюз. Это вызвало масштабные протесты внутри страны. Проевропейские митинги неоднократно жестоко подавляли.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что причинами этого решения стал «постоянный шантаж» со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении.



В «Грузинской мечте» обвиняют Запад в поддержке демонстрантов, поощрении насилия и желании устроить в революцию. Западные партнеры регулярно делают заявления с осуждением ГМ за откат от демократии и политические репрессии, введены несколько пакетов. санкций. Несмотря на это партия власти, продолжает декларировать цель на вступление ЕС к 2030 году.



Источник: Новости - Грузия

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