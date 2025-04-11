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«Грузинская мечта» тратит сотни тысяч на Facebook-рекламу
11.04.2025 18:15
«Грузинская мечта» вместе с приближенными политиками и медиа за последние три месяца потратила почти $200 000 на политическую рекламу в Facebook. Об этом свидетельствуют данные рекламной библиотеки Meta. Всё это — на фоне продолжающихся массовых антиправительственных протестов.
Больше всех потратил премьер-министр от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе — около $40 100. За ним следует официальная страница партии — $35 500. Ещё почти $58 000 ушло на продвижение трёх страниц провластного телеканала POSTV, которые публикуют контент о реалити-шоу, новостях и политике.
Другие расходы:
▪️ Официальная страница правительства Грузии — $21 400
▪️ Спикер парламента Шалва Папуашвили — $14 500
Всего лишь эти 7 страниц, связанных с властью, потратили около $189 500 с января 2025 года.
Аналитики считают, что такие суммы показывают, насколько «Грузинская мечта» полагается на соцсети для контроля над общественным мнением — особенно сейчас, когда её популярность испытывают многомесячные протесты и обвинения в откате от демократии.
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