

Глава МИД: «Тема евроинтеграции используется для дестабилизации страны»

11.04.2025 19:20





Оценки ситуации в Грузии часто далеки от реальности, заявила в интервью Euronews глава грузинского МИДа Мака Бочоришвили. По её словам, это связано с выборами, результаты которых некоторые группы отказываются признавать.



«Часто мы видим, что тема евроинтеграции используется для дестабилизации страны некоторыми силами внутри страны, которые также финансируются – мы не должны этого скрывать – извне, и очень часто используется для дестабилизационных рисков», – сказала она.



Бочоришвили утверждает, что Грузия по-прежнему привержена вступлению в ЕС, но выражает недовольство позицией Брюсселя:



«ЕС заявляет, что привержен расширению и хочет, чтобы Грузия была частью Европейского Союза. Но это довольно противоречивое заявление. С одной стороны, мы (отсылка к ЕС) не говорим с людьми, которых избрало подавляющее большинство грузин. С другой – хотим, чтобы грузины были частью Евросоюза. Это то, чего и мы хотим. Мы хотим видеть отношения, основанные на взаимном уважении. И когда мы говорим о демократии, прежде всего мы должны помнить о демократическом выборе грузинского народа. Люди ходят на выборы, голосуют за определённые политические партии, и эта определённая политическая партия отвечает за управление страной и принимает решения о будущем страны. И это решение было принято в 2022 году. И заявление о вступлении в ЕС также было основано на решении, которое поддержали грузинские избиратели».



На вопрос: «Рассматриваете ли вы возможность предпринять какие-либо шаги для решения этой проблемы?», Бочоришвили ответила:



«Я думаю, что лучшим средством, лучшим решением является выполнение соглашения об ассоциации с обеих сторон. Грузия привержена выполнению соглашения об ассоциации, и мы хотим видеть такую же приверженность с европейской стороны. Это, в том числе, означает, что мы должны вести политический диалог с Европейским союзом по разным темам, начиная с различных секторальных переговоров или диалога, а также политического диалога на разных уровнях. Это важно. Если у нас будут работать механизмы, закреплённые в соглашении об ассоциации, я думаю, мы сможем найти выход из сложившейся ситуации».





Масштабные акции начались в Тбилиси и других городах страны 28 ноября 2024 года — после решения правительства «Грузинской мечты» приостановить евроинтеграцию до 2028 года. В первые две недели полиция неоднократно применяла силу против демонстрантов, используя слезоточивый газ и водомёты. Теперь участникам протестов массово выписывают крупные штрафы за нарушения правил проведения митингов.



Кроме того, «Грузинская мечта» приняла ряд законов, ограничивающих деятельность СМИ, НПО и свободу собраний. Несмотря на это, граждане продолжают регулярно собираться у парламента Грузии, чтобы озвучить ключевые требования — проведение новых парламентских выборов и освобождение политзаключённых.





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