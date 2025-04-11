

Политический бойкот больше не будет уважительной причиной отсутствия на пленарном заседании парламента

11.04.2025 19:23





Отсутствие члена парламента на пленарном заседании в связи с политическим бойкотом будет считаться отсутствием по неуважительной причине.



Соответствующая поправка внесена в регламент парламента, который сегодня обсуждался в первом чтении на заседании комитета по процедурным вопросам. Согласно поправкам, бойкот может быть объявлен не пленарному заседанию в целом, а конкретному вопросу, включенному в повестку дня сессии.



В частности, депутат не будет считаться пропустившим пленарное заседание без уважительной причины, если фракционный или внефракционный депутат парламента по политическим взглядам не принимает участия в обсуждении и решении конкретного вопроса, включенного в повестку дня пленарного заседания. Член парламента должен подать заявление о бойкоте председателя парламента в письменной или устной форме во время сессии. В заявлении о бойкоте необходимо указать вопрос повестки дня, обсуждение и участие в процессе принятия решений по которому бойкотируются.



На заседании комитета, представляя этот вопрос, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что парламентская практика показала, что парламентские субъекты зачастую используют механизм бойкота недобросовестно, чтобы не считать отсутствие на пленарном заседании по неуважительной причине.







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