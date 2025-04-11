|
|
|
Глава СГБ встретился с Послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым
11.04.2025 19:37
Глава Службы государственной безопасности Анри Оханашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым. Во встрече принял участие первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Ираклий Берая.
Стороны обсудили основные направления сотрудничества Грузии и Азербайджана в сфере безопасности.
Обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, а также угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются две страны.
На встрече Анри Оханашвили и Фаиг Гулиев подчеркнули важность тесного сотрудничества между службами безопасности двух стран.
Посол Азербайджана поздравил главу Службы государственной безопасности с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна