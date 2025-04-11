

Глава СГБ встретился с Послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым

11.04.2025 19:37





Глава Службы государственной безопасности Анри Оханашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым. Во встрече принял участие первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Ираклий Берая.



Стороны обсудили основные направления сотрудничества Грузии и Азербайджана в сфере безопасности.



Обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, а также угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются две страны.



На встрече Анри Оханашвили и Фаиг Гулиев подчеркнули важность тесного сотрудничества между службами безопасности двух стран.



Посол Азербайджана поздравил главу Службы государственной безопасности с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





