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Глава СГБ встретился с Послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым


11.04.2025   19:37


Глава Службы государственной безопасности Анри Оханашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым. Во встрече принял участие первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Ираклий Берая.

Стороны обсудили основные направления сотрудничества Грузии и Азербайджана в сфере безопасности.

Обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, а также угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются две страны.

На встрече Анри Оханашвили и Фаиг Гулиев подчеркнули важность тесного сотрудничества между службами безопасности двух стран.

Посол Азербайджана поздравил главу Службы государственной безопасности с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.


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