

Хазарадзе: Сегодня мы увидели иную анатомию измены – измены, какой еще не знала история!

12.04.2025 11:00





Сегодня мы увидели иную анатомию измены! Измены, какой еще не знала история! - так в социальной сети прокомменитровал заявление председателя Временной следственной комиссии парламента Грузии Теи Цулукиани лидер движения "Лело – Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе.



По его словам, оскорбив Анцухелидзе, "русская мечта перешла за все красные линии".



"Так сегодня ведут себя Иванишвили и его подчиненные, находящиеся в рабстве у России – предательски пытаются вернуться к кремлевскому двору и лишить чести грузинский народ! Оскорбив Анцухелидзе, русская мечта перешла за все красные линии, отрезала все пути к грузинскому народу! На это обязательно будет дан достойный ответ! Народ не прощает оскорбления своих героев! То, на чем стоит грузинское государство, на чем стоит национальная идея и независимость Грузии, неприкосновенно!" – пишет Хазарадзе.



Напомним, что в эфире Общественного вещателя Грузия Тея Цулукиани заявила: »Говоря на простом языке, почему сегодня Георгий Анцухелидзе не у себя дома? У меня и моих соратников есть право задать этот вопрос. Кто может запретить мне задать этот вопрос? Никто. Мы его задаем. Каждому ребенку его родитель нужен дома, он должен бессмысленно жертвовать собой ради пиара кого бы то ни было, в данном случае я имею в виду Саакашвили".





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