

Общество не спустит «Грузинской мечте» оскорбления героя Георгия Анцухелидзе - организаторы протеста

12.04.2025 11:14





В связи с заявлением члена «Грузинской мечты» Теи Цулукиани о Национальном герое Георгии Анцухелидзе, сегодня у здания парламента Грузии запланировано проведение акции протеста. В 15:00 по местному времени граждане соберутся у заднего входа в здание.



Напомним, что в эфире Общественного вещателя Грузия Тея Цулукиани заявила: »Говоря на простом языке, почему сегодня Георгий Анцухелидзе не у себя дома? У меня и моих соратников есть право задать этот вопрос. Кто может запретить мне задать этот вопрос? Никто. Мы его задаем. Каждому ребенку его родитель нужен дома, он должен бессмысленно жертвовать собой ради пиара кого бы то ни было, в данном случае я имею в виду Саакашвили".



По словам организаторов акции, нарратив представителей «Грузинской мечты» о героях августовской войны 2008 года и российско-грузинских взаимоотношениях перешел все границы». По их словам, общество не спустит «Грузинской мечте» оскорбления героя Георгия Анцухелидзе.



Сегодня в Тбилиси запланировано проведение еще двух акций протеста. В 19:00 протест состоися у здания «Общественного вещателя Грузии», а в 20:00 – на проспекте Руставели.







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