

Папуашвили: Поощряемый донорами уличный террор достиг пика отвратительности

12.04.2025 13:04





Поощряемый донорами и организованный НПО уличный террор достиг пика отвратительности - После насилия 9 апреля, сегодня, в 2 часа ночи, грузинские Родионовы ворвались в дом Теи Цулукиани, где проживает ее семья с малолетним ребенком, - об этом в социальной сети пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, уже третий день «доноры, солидарные с этим террором, не считают грузинское общество достойным даже того, чтобы ответить на это, осудить или отмежеваться».



«Поощряемый донорами и организованный НПО уличный террор достиг пика отвратительности. После насилия 9 апреля, сегодня, в 2 часа ночи, грузинские Родионовы пришли к дому заместителя председателя парламента Грузии Теи Цулукиани, где проживает ее семья с малолетним ребенком.



Врываться в дома, полночный террор на глазах у детей, который те слышат, знакомый почерк, истории о котором, последние дни, именно под руководством Теи Цулукиани на заседаниях временной следственной комиссии слышит вся Грузия.



Сегодняшний акт насилия орков, играющих от имени Европы, хороший повод для того, чтобы задуматься, кого хотели привести во власть в нашей стране внешние силы. Они никого не пожалеют, ни женщину, ни мужчину, ни ребенка, ни старика.



Уже третий день «доноры, солидарные с этим террором, не считают грузинское общество достойным даже того, чтобы ответить на это, осудить или отмежеваться », - пишет Папуашвили.





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