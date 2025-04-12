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Кобахидзе встретился с Виктором Орбаном
12.04.2025 13:08
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По информации администрации правительства Грузии, стороны обсудили дружественные отношения между Грузией и Венгрией и успешное сотрудничество в различных сферах.
«В ходе встречи стороны также обсудили вызовы, существующие в процессе евроинтеграции Грузии.
«Встреча премьер-министров Грузии и Венгрии состоялась в рамках дипломатического форума в Анталии», — говорится в информации.
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