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Кобахидзе встретился с Виктором Орбаном


12.04.2025   13:08


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По информации администрации правительства Грузии, стороны обсудили дружественные отношения между Грузией и Венгрией и успешное сотрудничество в различных сферах.

«В ходе встречи стороны также обсудили вызовы, существующие в процессе евроинтеграции Грузии.

«Встреча премьер-министров Грузии и Венгрии состоялась в рамках дипломатического форума в Анталии», — говорится в информации.


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