

37 государств-членов ОБСЕ выступили с заявлением по Грузии

12.04.2025 13:10





37 государств-членов ОБСЕ выступили с заявлением относительно Грузии.



Как сказано в заявлении, государства-подписанты по-прежнему выражают глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Грузии.



«С момента нашей последней дискуссии в феврале, мы, к сожалению, стали свидетелями того, как грузинские власти все сильнее отдаляются от своих демократических и правозащитных обязательств. Наши основные опасения касаются трех направлений: ограничение гражданского пространства на законодательном уровне; действия, направленные против независимых СМИ, превышение силы со стороны полиции, насилие в отношении мирных демонстрантов со стороны неопознанных группировок; а также неоправданно длительные сроки предварительного заключения и предположительно жестокое обращение с лицами, находящимися в предварительном заключении.



Закон о регистрации «иностранных агентов» требует, чтобы все лица и организации, получающие иностранное финансирование, зарегистрировались в качестве так называемых «иностранных агентов». Это включает в себя финансовые санкции и уголовную ответственность для тех, кто откажется от регистрации. Мы разделяем обеспокоенность БДИПЧ, что «этот закон, наряду с другими недавними законодательными инициативами, может еще больше ограничить деятельность организаций гражданского общества и правозащитников, отменой гарантий, необходимых для осуществления их деятельности». В этом законе отсутствуют правовые гарантии, которые не позволили бы причислить к инструментам иностранного влияния гражданское общество, средства массовой информации и частных лиц исключительно на основании источников финансирования. Это четко указывает на то, что этот закон не имеет отношения к прозрачности, а направлен на подавление инакомыслия и давление на гражданское общество. Это особенно тревожно с учетом предстоящих местных выборов», — говорится в заявлении.



Согласно заявлению, 37 государств-участников ОБСЕ призывают власти Грузии начать инклюзивный диалог со всеми политическими партиями и организациями гражданского общества.



Заявление было сделано от имени следующих стран: Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Молдова, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина и Германия.







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