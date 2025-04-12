

Бочоришвили: Южный Кавказ имеет огромный потенциал для развития партнерства

12.04.2025 16:56





«Мы искренне заинтересованы в содействии миру и стабильности в нашем регионе», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на дипломатическом форуме в Анталии.



Она заявила, что мирный и безопасный Южный Кавказ является важным приоритетом для Грузии.



«Мы признаем, что наш регион обладает огромным потенциалом, и для того, чтобы полностью использовать этот потенциал, нам нужен устойчивый и длительный мир в регионе. Именно поэтому мы в первую очередь приветствуем мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Верю, что это большое достижение. Мы также должны отметить традиционно исключительно хорошие отношения, которые Грузия имеет с обоими своими соседями — Арменией и Азербайджаном. Мы искренне заинтересованы в содействии миру и стабильности в нашем регионе. Вот почему мы всегда говорим, и я повторю это здесь, что Грузия — это место, на которое могут положиться и Армения, и Азербайджан и чувствовать, что мы обеспечим все возможные средства для содействия диалогу в нашем регионе, для содействия сотрудничеству в нашем регионе», — сказала Мака Бочоришвили.







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