

Кобахидзе провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе

12.04.2025 18:50





В рамках Форума дипломатии, проходящем в Анталии (Турция), у премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе состоялась встреча с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.



Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.



По сводкам администрации, в ходе встречи речь шла о сотрудничестве, существующем между Грузией и Советом Европы.



«Стороны обсудили вызовы, стоящие на пути европейской интеграции Грузии, а также ход политических процессов в стране. Премьер-министр предоставил генеральному секретарю Совета Европы детальную информацию о последних событиях»,- говорится в заявлении.



Как пишет в социальной сети Х сам премьер, на встрече было подчеркнуто значение сотрудничества с Советом Европы.



«В ходе встречи я подчеркнул значение сотрудничества с Советом Европы, как фактора содействия процессу демократических реформ на пути европейской интеграции Грузии.



Мы также подтвердили готовность к еще большему усилению сотрудничества и продолжению активного диалога», - отметил премьер-министр.





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