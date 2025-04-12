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Кобахидзе: Санкции являются модернизированной формой раскулачивания
12.04.2025 18:54
Сотрудничество с Советом Европы является для нас очень важным, и следует отметить, что мы активно используем все форматы - У нас есть сложности с PACE, где были приняты известные решения, и с Венецианской комиссией, которая вовсе не уважает правовые принципы, - указанное заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Грузия готова к любому диалогу, который будет связан с демократическим развитием Грузии.
»Разумеется, сотрудничество с Советом Европы является для нас очень важным, и следует отметить, что мы активно используем все форматы для того, чтобы это сотрудничество было углублено. В основном, у нас сложности с PACE, где были приняты известные решения, и с Венецианской комиссией, которая вовсе не уважает правовые принципы. По остальным направлениям мы активно сотрудничаем, в том числе очень важен вклад в развитие нашей демократии Европейского суда по защите прав человека.
Что касается генсека Совета Европы, я выразил ему благодарность за интерес и вклад, а также за визит, состоявшийся в конце прошлого года, после парламентских выборов. Я в очередной раз подтвердил ему, что мы готовы к диалогу на любые темы. Важно вместе обсуждать те вопросы, которые связаны с демократическим развитием нашей страны, мы открыты к любому диалогу», - заявил Кобахидзе.
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