

Кобахидзе: Санкции являются модернизированной формой раскулачивания

12.04.2025 18:54





Сотрудничество с Советом Европы является для нас очень важным, и следует отметить, что мы активно используем все форматы - У нас есть сложности с PACE, где были приняты известные решения, и с Венецианской комиссией, которая вовсе не уважает правовые принципы, - указанное заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Грузия готова к любому диалогу, который будет связан с демократическим развитием Грузии.



»Разумеется, сотрудничество с Советом Европы является для нас очень важным, и следует отметить, что мы активно используем все форматы для того, чтобы это сотрудничество было углублено. В основном, у нас сложности с PACE, где были приняты известные решения, и с Венецианской комиссией, которая вовсе не уважает правовые принципы. По остальным направлениям мы активно сотрудничаем, в том числе очень важен вклад в развитие нашей демократии Европейского суда по защите прав человека.



Что касается генсека Совета Европы, я выразил ему благодарность за интерес и вклад, а также за визит, состоявшийся в конце прошлого года, после парламентских выборов. Я в очередной раз подтвердил ему, что мы готовы к диалогу на любые темы. Важно вместе обсуждать те вопросы, которые связаны с демократическим развитием нашей страны, мы открыты к любому диалогу», - заявил Кобахидзе.





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