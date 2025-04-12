

Кобахидзе: Войну [2008] не только можно было бы избежать, а ее начал режим Саакашвили

12.04.2025 19:03





Когда Тея Цулукиани говорит о том, что войны можно было избежать, и о том, что герои могли бы быть живы и заботиться о своих семьях, это, просто, контатация факта и объективная оценка данности, с которой мы имеем дело – если бы не тот заказ, который получил и выполнил режим Саакашвили, не было бы ни войны, ни жертв,- указанное заявление в беседе с журналистами сделал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.



По его словам, то, что граждане в знак протеста с заявлением Цулукиани пришли к дому, где проживает ее семья, является «очередным проявлением либерального фашизма».



«Это, первое, очередное проявление либерального фашизма и, второе, подобные процессы указывают на то, что оппозиция обречена. Иначе такие неэффективные, абсолютно фашисткие действия объяснить нельзя, такие действия обречены на неудачу. Будут продолжены все те процессы, которые связаны с укрерлением демократии в стране. В том числе, когда мы говорим о деятельности временной следственной комиссии парламента Грузии, ее деятельность является одним из важнейших процессов по укреплению демократической системы. Здесь роль Теи Цулукиани является ключевой, она является очень хорошим председателем комиссии, хорошо ведет работу, этим и раздражены те силы, которые в прошлом совершали много преступлений против своей страны и народа. Если бы не тот заказ, который получил и выполнил режим Саакашвили, не было бы ни войны, ни жертв. Именно на это обратила внимание Тея Цулукиани. Все абсолютно ясно и очевидно»,- заявил Кобахидзе.





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