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Саакашвили представит свое видение фундаментальной реформы «Национального движения»
13.04.2025 11:35
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в понедельник представит свое видение фундаментальной реформы «Национального движения». Об этом Саакашвили написал в социальной сети.
По его словам, режим наносит удар не только по национальному достоинству, но и по общественным движениям и политическим партиям.
«Предательская диктатура выдает самоотверженность родине и героизм за пиар. Чего только не скажешь ради добросовестного выполнения российских поручений, но это ляжет черным пятном на их будущее поколение. Режим наносит удар не только по национальному достоинству и исторической памяти, но и по общественным движениям и политическим партиям, поэтому нам тоже нужно перейти к более активному сопротивлению.
Что касается «Национального движения», то в понедельник я представлю свое видение его фундаментальной реформы», — написал Саакашвили.
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