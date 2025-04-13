

Парламент начинает рассмотрение законодательного пакета, инициированного по поводу запрета политических партий

13.04.2025 18:38





Парламент начинает обсуждение законодательного пакета, инициированного по поводу запрета политических партий.



В этом направлении большинство «Грузинской мечты» представило поправки в закон «О политических объединениях граждан» и закон «О Конституционном суде», которые будут рассмотрены в первом чтении комитетом по юридическим вопросам 14 апреля. Согласно проекту, Конституционный суд сможет запретить партию, заявленная цель, суть деятельности, в том числе персональный состав которой повторяют заявленную цель, суть деятельности и персональный состав партии, уже запрещенной судом.



В рамках этих же изменений «Грузинская мечта» планирует сжать сроки вынесения решения о конституционности деятельности политической партии, а также по конституционному иску о прекращении полномочий депутата, избранного по представлению этой партии.



С учетом изменений, срок вынесения решения по иску о конституционности партии не должен превышать 9 месяцев со дня подачи иска, а в избирательный период — 14 дней.



Согласно законодательству Грузии, партия может быть запрещена только по решению Конституционного суда.



Согласно действующему закону «О политических объединениях граждан», Конституционный суд может запретить деятельность партии, целью которой является свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны, нарушение её территориальной целостности либо ведущих пропаганду войны или насилия, разжигающих национальную, местническую, религиозную и социальную рознь.



Деятельность партии может быть также прекращена на основании реорганизации или самоликвидации. После запрещения или самоликвидации партии оставшееся имущество передается государственной казне.





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