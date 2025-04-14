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Гахария явится на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии
14.04.2025 12:15
По информации пресс-службы партии «Гахария для Грузии», председатель партии Георгий Гахария явится на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии.
По информации пресс-службы, отложен и брифинг в офисе партии, который был назначен на 12:00 по местному времени.
Напомним, что председатель партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария вызван на сегодняшнее заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии.
По информации парламента, Гахария вызван в 12:00 по местному времени, ему предстоит ответить на вопросы о деятельности, которую он осуществлял, будучи премьер-министром Грузии, а также о принятых им решениях, в том числе и по событиям 20 июня 2019 года.
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