|
|
|
Папуашвили: НПО, распространяющие ненависть и подстрекающие к насилию, не могут считаться гражданским обществом
14.04.2025 13:16
Консолидировать демократию грязными методами не удастся. Неправительственные организации, распространяющие ненависть и подстрекающие к насилию, не могут считаться гражданским обществом. Они искажают идею как Запада, так и демократии, - об этом в социальной сети пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, «оказалось, что от гражданского к нецивилизованному обществу всего один шаг».
«Два дня назад, поздно ночью, агрессивные активисты радикальной оппозиции собрались у дома заместителя председателя парламента Теи Цулукиани, оскорбляли и угрожали ей и членам ее семьи, в том числе малолетнему ребенку.
Ранее один из руководителей оппозиционной неправительственной организации Байя Патарая в социальной сети желала Теи Цулукиани смерти.
Язык ненависти этих боссов НПО-картеля и контролируемых ими СМИ уже стали повседневностью. Под прикрытием свободы слова, они не только поощряют политическую поляризацию, но и стремятся к гражданскому противостоянию, что является их главной тактикой в борьбе за власть.
В процессе кампании опасной и массовой ненависти, при щедром финансировании, их поддерживают те иностранные доноры, которые риторически заявляют о верности демократии, верховенству закона и, что самое циничное, защите прав человека. В то же время, их любимчики, получающие гранты, действуют как главные нарушители социального единства, демократической консолидации и конструктивной политической вовлеченности», - пишет Папуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна