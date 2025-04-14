

Папуашвили: НПО, распространяющие ненависть и подстрекающие к насилию, не могут считаться гражданским обществом

14.04.2025 13:16





Консолидировать демократию грязными методами не удастся. Неправительственные организации, распространяющие ненависть и подстрекающие к насилию, не могут считаться гражданским обществом. Они искажают идею как Запада, так и демократии, - об этом в социальной сети пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, «оказалось, что от гражданского к нецивилизованному обществу всего один шаг».



«Два дня назад, поздно ночью, агрессивные активисты радикальной оппозиции собрались у дома заместителя председателя парламента Теи Цулукиани, оскорбляли и угрожали ей и членам ее семьи, в том числе малолетнему ребенку.



Ранее один из руководителей оппозиционной неправительственной организации Байя Патарая в социальной сети желала Теи Цулукиани смерти.



Язык ненависти этих боссов НПО-картеля и контролируемых ими СМИ уже стали повседневностью. Под прикрытием свободы слова, они не только поощряют политическую поляризацию, но и стремятся к гражданскому противостоянию, что является их главной тактикой в борьбе за власть.



В процессе кампании опасной и массовой ненависти, при щедром финансировании, их поддерживают те иностранные доноры, которые риторически заявляют о верности демократии, верховенству закона и, что самое циничное, защите прав человека. В то же время, их любимчики, получающие гранты, действуют как главные нарушители социального единства, демократической консолидации и конструктивной политической вовлеченности», - пишет Папуашвили.





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