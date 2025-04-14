

Гахария: Я не признаю комиссию, но признаю силу её гибридного влияния на граждан Грузии

14.04.2025 13:18





Бывший глава МВД и премьер-министр Грузии, ныне лидер оппозиционной партии «Гахария – за Грузию» Георгий Гахария сделал ряд заявлений на заседании спорной парламентской комиссии.



«Я не признаю комиссию, но признаю силу её гибридного влияния на граждан Грузии. Поэтому я должен сделать всё возможное, чтобы выразить своё мнение», — заявил он.



По мнению Гахария, для установления полной картины событий 20 июня 2019 года необходимо допросить почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, а также других высокопоставленных лиц — включая генпрокурора и главу Службы государственной безопасности. Он также призвал обратить внимание на роль тех, кто пригласил в страну российского депутата Сергея Гаврилова, визит которого стал причиной массовых протестов в Тбилиси.



«Если вы действительно хотите понять весь контекст, то должны допросить Иванишвили, а также того, кто привёз Гаврилова и взял на себя все гарантии», — подчеркнул Гахария.



Он напомнил, что с момента начала расследования прошло уже шесть лет, из которых четыре года он не занимает государственных должностей. По его словам, у властей было достаточно времени для завершения расследования, и все необходимые материалы уже имеются в деле. К примеру, по его словам, не было установлено, кто отдал приказ на штурм парламента.



Гахария добавил, что материалы по этому делу были переданы в Европейский суд по правам человека. Страсбург, в свою очередь, указал на серьёзные недостатки в расследовании, в том числе на невозможность анализа более широкого контекста событий.



Экс-глава МВД утверждает, что 20 июня 2019 года ни он, ни его заместители не отдавали приказ об использовании резиновых пуль. Гахария подчеркнул, что действовал в рамках закона и санкционировал лишь применение слезоточивого газа и водомётов.





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