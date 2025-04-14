

Москва по-прежнему заявляет о желании восстановить дипотношения с Тбилиси без прекращения оккупации

14.04.2025 13:23





Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова восстановить дипотношения с Тбилиси. И обильно использовал лексику и нарративы, которые применяют в партии «Грузинская мечта»:



«Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны не нами, а режимом Саакашвили, после того как этот режим попытался осуществить агрессию против населения Южной Осетии, российских миротворцев, а значит, против Российской Федерации. Сейчас в Грузии режим Саакашвили подвергается за это жесточайшей критике. Сам он находится под многочисленными судебными тяжбами».



По словам Галузина, осенью прошлого года в рамках предвыборной кампании со стороны грузинского руководства прозвучали «очень здравые заявления о необходимости извиниться перед народом Южной Осетии, о намерении достичь примирения». По его мнению, такой же настрой присутствует и в отношении Абхазии. «И это, безусловно, позитивные сигналы. Надеемся, что они воплотятся в конкретных шагах по нормализации отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией на основе трезвого восприятия нынешних реалий».



При этом замглавы МИД РФ сделал и отрезвляющее для Тбилиси заявление, выразив сожаление, что «грузинское руководство по-прежнему увязывает восстановление дипломатических отношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии». По его словам, решение Москвы о признании независимости Сухуми и Цхинвали пересмотру не подлежит.



«Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией. И для этого есть очень много возможностей. Для Грузии Россия остается ключевым рынком по многим направлениям, в частности по винодельческой продукции, по фруктам. С другой стороны, Россия – ведущий поставщик энергоносителей и зерна в Грузию. Россия и Грузия объединены общей историей, общей верой, культурно-гуманитарными, человеческими узами. Руководствуясь пониманием исторической тесной связи между нашими странами и народами, необходимости развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество на благо двух народов, российская сторона пошла в последние годы на очень существенные шаги».



Существенные шаги Москвы, по логике Галузина, – это восстановление прямого авиасообщения между странами и отмена визового режима для граждан Грузии.



«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет».





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