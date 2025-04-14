

В Грузии назвали условия восстановления дипотношений с Россией

14.04.2025 13:37





Тбилиси будет готов к восстановлению дипломатических отношений с Москвой только после разрешения вопроса оккупированных территорий. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Существует только одно препятствие для восстановления отношений между Грузией и Россией — это оккупация Россией грузинских территорий. Россия может очень легко устранить этот барьер. Конечно же, как только мы увидим шаги по устранению барьера, восстановление этих отношений станет возможным», — сказал он.



Замглавы МИД РФ Сергей Галузин в интервью «Известиям» заявил, что они готовы восстанавливать дипотношения с Грузией, если соответствующий сигнал поступит из Тбилиси. Однако дипломат подчеркнул, что принятие Москвой решения по Абхазии и Цхинвальскому региону «пересмотру не подлежат».



Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений уже 17 лет. Тбилиси разорвал их после августовской войны в ответ на признание Москвой независимости отколовшихся Абхазии и Цхинвальского региона.



На сегодняшний день диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках международных Женевских дискуссий. Несмотря на отсутствие дипотношений, Тбилиси и Москва



продолжают взаимодействовать по ряду направлений. В первую очередь это касается торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, между странами сохраняются прямые авиарейсы, действует механизм непрямой коммуникации через Швейцарию, а также функционируют гуманитарные контакты.





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