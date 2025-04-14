|
|
|
В Грузии назвали условия восстановления дипотношений с Россией
14.04.2025 13:37
Тбилиси будет готов к восстановлению дипломатических отношений с Москвой только после разрешения вопроса оккупированных территорий. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Существует только одно препятствие для восстановления отношений между Грузией и Россией — это оккупация Россией грузинских территорий. Россия может очень легко устранить этот барьер. Конечно же, как только мы увидим шаги по устранению барьера, восстановление этих отношений станет возможным», — сказал он.
Замглавы МИД РФ Сергей Галузин в интервью «Известиям» заявил, что они готовы восстанавливать дипотношения с Грузией, если соответствующий сигнал поступит из Тбилиси. Однако дипломат подчеркнул, что принятие Москвой решения по Абхазии и Цхинвальскому региону «пересмотру не подлежат».
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений уже 17 лет. Тбилиси разорвал их после августовской войны в ответ на признание Москвой независимости отколовшихся Абхазии и Цхинвальского региона.
На сегодняшний день диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках международных Женевских дискуссий. Несмотря на отсутствие дипотношений, Тбилиси и Москва
продолжают взаимодействовать по ряду направлений. В первую очередь это касается торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, между странами сохраняются прямые авиарейсы, действует механизм непрямой коммуникации через Швейцарию, а также функционируют гуманитарные контакты.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна