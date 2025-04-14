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Георгий Гахария о «ночи Гаврилова»: Приказ о применении специальных средств не отдавал ни я, ни мои заместители
14.04.2025 13:40
Приказ о применении специальных средств не отдавал ни я, ни мои заместители, - указанное заявление на заседании Временной следственной комиссии парламента Грузии, отвечая на вопрос председателя комиссии Теи Цулукиани по событиям 20 июня 2019 года, сделал председатель партии «Гахария для Грузии», бывший премьер-министр Георгий Гахария.
По его словам, он отдал приказы только на применение слезоточивого газа и водометов.
«Приказ о применении специальных средств, согласно соответствующему плану и Закону Грузии «О полиции», когда это касалось применения слезоточивого газа, отдал я, когда это касалось водометов – отдал я. В остальных случаях, приказ о применении специальных средств не отдавал ни я, ни мои заместители. Именно этот ответ и в протоколе допроса,» – заявил Гахария.
На вопрос: кто отдавал приказ о применении специальных средств [резиновые пули], Гахария отметил, что это ему неизвестно.
«Если бы я знал, если бы мне было известно о том, что такой приказ был или кто-то его отдал, конечно же, я во время допроса уведомил бы об этом следствие,» – завил он.
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