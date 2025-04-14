

Гахария призвал допросить Иванишвили по событиям «ночи Гаврилова»

14.04.2025 13:42





Бывший глава МВД и премьер-министр Грузии, ныне лидер оппозиционной партии «Гахария – за Грузию» Георгий Гахария сделал ряд заявлений на заседании спорной парламентской комиссии.



«Я не признаю комиссию, но признаю силу её гибридного влияния на граждан Грузии. Поэтому я должен сделать всё возможное, чтобы выразить своё мнение», — заявил он.



По мнению Гахария, для установления полной картины событий 20 июня 2019 года необходимо допросить почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, а также других высокопоставленных лиц — включая генпрокурора и главу Службы государственной безопасности. Он также призвал обратить внимание на роль тех, кто пригласил в страну российского депутата Сергея Гаврилова, визит которого стал причиной массовых протестов в Тбилиси.



«Если вы действительно хотите понять весь контекст, то должны допросить Иванишвили, а также того, кто привёз Гаврилова и взял на себя все гарантии», — подчеркнул Гахария.



Он напомнил, что с момента начала расследования прошло уже шесть лет, из которых четыре года он не занимает государственных должностей. По его словам, у властей было достаточно времени для завершения расследования, и все необходимые материалы уже имеются в деле. К примеру, по его словам, не было установлено, кто отдал приказ на штурм парламента.



Гахария добавил, что материалы по этому делу были переданы в Европейский суд по правам человека. Страсбург, в свою очередь, указал на серьёзные недостатки в расследовании, в том числе на невозможность анализа более широкого контекста событий.



Экс-глава МВД утверждает, что 20 июня 2019 года ни он, ни его заместители не отдавали приказ об использовании резиновых пуль и других спецсредств. Гахария подчеркнул, что действовал в рамках закона и санкционировал лишь применение слезоточивого газа и водомётов.



Он добавил, что, узнав об использовании резиновых пуль, приказал применять их лишь в крайнем случае — при угрозе жизни сотрудников МВД или граждан. Однако, несмотря на это, их использование продолжилось, заявил Гахария.



В июне 2019 года, когда в Грузии проходила сессия «Международной ассамблеи православия», кресло председателя парламента занял депутат российской Думы Сергей Гаврилов. Этот факт вызвал общественное волнение и тысячи людей собрались в центре Тбилиси, возле здания парламента, чтобы выразить протест. Тогда произошел разгон митинга с применением чрезмерной силы.



В ночь с 20 на 21 июня 2019 года на проспекте Руставели и прилегающей территории, по официальным данным, пострадали 240 человек. Среди них – более 30 журналистов. Два человека потеряли глаза в результате ранений резиновыми пулями. Еще несколько участников митинга получили серьезные травмы глаз и головы. Около 80 правоохранителей были доставлены в клиники.



Во время пребывания Гаврилова в Грузии председателем парламента Грузии был Ираклий Кобахидзе, а министром внутренних дел - Георгий Гахария. Кобахидзе тогда подал в отставку. Гахария покинул «Грузинскую мечту» в 2021 году.





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