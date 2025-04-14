

Окруашвили призывает политиков не платить залог, назначенный судом за неявку в комиссию Цулукиани

14.04.2025 14:11





Бывший министр обороны Ираклий Окруашвили призывает политиков не платить залог, назначенный судом за неявку в комиссию Цулукиани.



Самому Окруашвили предписано внести залог в размере 20 000 лари в качестве меры пресечения за неявку в комиссию, а также ему запрещено пересекать границу Грузии.



«Я пишу, чтобы предупредить тех лидеров оппозиции, и не только их, которые не явились по вызову Цулукиани. Суд вынесет залог всем вам, но неявка к Цулукиани не будет иметь тех же последствий, если вы заплатите залог. Я ушел из политики, не участвую ни в выборах, ни в фуршетах Зурабишвили, и невыплата залога в одиночку ничего не принесет, потому что я один не смогу привести весну. Такой шаг нескольких действующих политиков серьезно ударит по режиму Иванишвили, особенно если они всех нас посадят. Ждать придется недолго, это срок до года, и стоит один раз проявить мужество, на фоне десятков молодых людей, сидящих в тюрьме со сроками по 5-6 лет. Аргумент о том, что Хазарадзе-Джапаридзе уже заплатили, не принимается, от них никто ничего другого не ждал. Короче, я готов, если кто-то другой осмелится. Не будьте половинчатыми», — пишет Окруашвили.



«Грузинская мечта» создала в однопартийном парламенте следственную комиссию во главе с Теей Цулукиани для расследования деятельности правительства «Национального движения» и его должностных лиц в 2003-2012 годах. Позже комиссии расширили полномочия до расследования деятельности ЕНД по сегодняшний день.



Многие люди не явились на заседание комиссии, в том числе Мамука Хазарадзе, Ираклий Окруашвили, Бадри Джапаридзе, Гока Габашвили, Георгий Канделаки и Георгий Таргамадзе.



Неявка в следственную комиссию карается штрафом или лишением свободы сроком на один год в соответствии с Уголовным кодексом.



Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе назначен залог в размере 50 000 лари за неявку в комиссию.





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