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Посольство США поздравляет Грузию с Днем родного языка
14.04.2025 15:21
Посольство США поздравляет «грузинских друзей» с Днем родного (грузинского) языка, который ежегодно отмечается 14 апреля.
«Поздравляем наших грузинских друзей с Днем родного языка! 47 лет назад грузины мужественно защитили грузинский язык от попыток Советского Союза лишить его статуса государственного. Сегодня мы вместе с вами отмечаем <день> культурного наследия, которым дорожат поколения», — читаем в заявлении посольства.
Отметим, 14 апреля в Грузии отмечают День родного языка (День грузинского языка, დედაენის დღე). Он был учрежден в 1990 году в память о событиях 14 апреля 1978-го. Тогда на проспекте Руставели тысячи граждан опротестовали поправки в Конституцию Грузинской ССР, предусматривающие потерю грузинским языком статуса государственного.
Добавим, что в 2016 году ЮНЕСКО включил в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности (Асомтаврули (Мргвловани), Нусхури и Мхедрули).
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