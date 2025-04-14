

Гахария: я не собирался пускать Гаврилова в Грузию, но cтали звонить с просьбами из парламента

14.04.2025 16:11





Георгий Гахария, лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию», заявил, что в МВД Грузии поступил список из 10-12 граждан РФ, где были «гораздо более одиозные фигуры, чем Сергей Гаврилов». Об этом политик заявил на заседании временной парламентской комиссии по оценке «Нацдвижения» 2003-2012 года.



Гахария отметил, что тогда ведомство категорически отказалось пускать этих людей в Грузию, однако начали поступать звонки из парламента, просьбы. Но имел место шантаж: если граждан России не пустят в страну, то Грузия окажется втянутой в международный скандал.



Экс-глава МВД Грузии сообщил, что в ночь на 20 июня он не смог бы дозвониться ни до кого из лиц, взявших на себя ответственность за визит Гаврилова в Грузию и развитие возможных процессов.



«Это действительно был серьезный риск, и тогда руководство парламента взяло на себя конкретную ответственность. Этот парламент возглавлял Кобахидзе. Вы-то утверждаете, что он был за пределами страны, но разве я пил вино с человеком по имени Гаврилов?! Я усадил его в кресло парламента?! Это мероприятие было международным, и поэтому они начали шантажировать нас тем, что страна будет вовлечена в международный скандал, поэтому, мол, хотите или нет, надо пустить <его>. Но мы также были категорически против этого.



Потом они сказали, что эту конференцию возглавит кто-то другой. После этого случилось то, что случилось. И им <после этого> онои устроили застолье в ресторане, выпили вина, чокались бокалами, <потом они> сели в самолет и улетели. Вот это была правда и реальность.



И я не мог позвонить никому, кто взял на себя ответственность за визит этого человека в Грузию, и за то, что могло произойти потом. Мы не смогли найти ни одного политически ответственного человека, который оказался бы на связи. Кого мы тогда хотели найти. Такова реальность», — заявил лидер «Гахария за Грузию».





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