

Георгию Гахария был задан вопрос об установке полицейского поста у села Чорчана

14.04.2025 17:18





Бывшему министру внутренних дел и премьеру Грузии, оппозиционному политику Георгию Гахария, на заседании спорной парламентской комиссии задали вопрос об установке полицейского поста у села Чорчана в 2019 году. Это решение спровоцировало напряжённость в отношениях с властями сепаратистского режима Цхинвали. Гахария выразил уверенность, что действия властей в то время были оправданными:



«В конечном итоге мы получили результат: войны нет, лес удалось защитить, (Анатолий) Бибилов не был переизбран».



По словам Гахария, в Цхинвали тогда стремились пересмотреть де-факто границу с Грузией. Председатель комиссии Тея Цулукиани задала ему уточняющий вопрос: «Бибилова не переизбрали потому, что вы установили пост?» На это Гахария ответил:



«Бибилова не переизбрали потому, что вся его избирательная кампания была построена на идее: если Кокойты принёс нам независимость, то я должен расширить границы сепаратистского региона. И для этого он использовал именно карту 1922 года, по которой они сначала подошли к (селу) Чорчана. Кроме него, на этой карте обозначены ещё 37 точек, по которым эти ненормальные предъявляют претензии к Грузии. В том числе — Трусовское ущелье».



Отметим, что инициативу по пересмотру де-факто границ выдвигал не Бибилов, а представители югоосетинской оппозиции, часть которых впоследствии была лишена российского гражданства.





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