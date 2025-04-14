

Комитет по правовым вопросам поддержал поправки, запрещающие оппозиционные партии

14.04.2025 18:10





Комитет Парламента «Грузинской мечты» по правовым вопросам в первом чтении поддержал поправки в Органический закон «О политических объединениях граждан» и Органический закон «О Конституционном суде Грузии». Законодательный пакет расширяет полномочия Конституционного суда по запрету политических партий. Этот шаг осудили эксперты и гражданское общество, назвав его шагом к дальнейшему укреплению авторитарной системы в стране.



Изменения означают, что члены запрещенных партий больше не смогут создавать новые партии в будущем.



Изменения направлены на запрет политических сил, «сущность деятельности и персональный состав лиц, принимающих решения, или уставные цели которых идентичны сути деятельности, персональному составу или уставным целям коллективного Национального движения», заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в конце марта, объявляя об изменениях. Мдинарадзе назвал четыре основные оппозиционные политические силы, преодолевшие избирательный барьер на выборах 26 октября 2024 года, в качестве потенциальных целей закона.



Согласно поправкам к Органическому закону «О политических объединениях граждан», Конституционный суд Грузии может запретить партию, целью которой является свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны, нарушение ее территориальной целостности или которая занимается пропагандой войны или насилия, разжигает национальную, этническую, религиозную или социальную рознь, создает или создала вооруженное формирование.



Конституционный Суд Грузии может запретить партию, заявленная цель или (и) суть деятельности которой (в том числе состав персонального и (или) партийного списка, представленного в соответствующую избирательную комиссию), по сути повторяет заявленную цель или (и) суть деятельности партии, запрещенной Конституционным судом Грузии на основании пункта первого настоящей статьи.



Целью поправки является «защита демократического конституционного порядка», говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Поправка к Органическому закону «О Конституционном суде Грузии» устанавливает конкретные сроки принятия решений по конституционным искам против политических партий. В частности, срок вынесения решения по конституционному иску о конституционности деятельности политической партии и прекращении полномочий члена представительного органа, избранного по представлению этой политической партии, не должен превышать 9 месяцев со дня подачи иска в Конституционный Суд, а в период выборов в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 36 Органического закона Грузии «О политических объединениях граждан», — 14 дней.



В пояснительной записке говорится, что необходимы более строгие сроки, учитывая значительное влияние политических партий на общественно-политическую обстановку в стране.



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