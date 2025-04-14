

Правительство Грузии планирует создать департамент эффективности, похожий на DOGE Илона Маска

14.04.2025 18:16





В Грузии могут создать «департамент эффективности правительства». Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в парламент страны, пишет bm.ge.



Инициатором законодательных поправок выступает администрация правительства Грузии. Именно при ней должен будет действовать новый департамент. Предполагается, что он будет обеспечивать контроль за выполнением решений всех уровней исполнительной власти, включая подведомственные учреждения.



Под контроль не попадут учреждения исполнительной власти специального назначения, то есть государственные органы, которые выполняют особые функции, связанные с национальной безопасностью, обороной, разведкой, правоохранительной деятельностью и т. п.



Парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили заявил, что создание департамента не повлияет на компетенцию Государственной службы аудита. По его словам, правительство будет исполнять координационную, вспомогательную функцию с целью предотвращения управленческих сбоев. Аудит госведомств сохранится.



В пояснительной записке не указывается, что создание департамента основано на международной практике.



Как известно, сразу после возвращения в Белый дом Дональда Трамп создал структуру с аналогичным названием — Department of Government Efficiency, DOGE. Департамент возглавил Илон Маск. Основные задачи DOGE: модернизация федеральных технологий и программного обеспечения для повышения эффективности госуправления, сокращение неэффективных расходов федерального бюджета, оптимизация работы государственных органов.





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