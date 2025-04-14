

Гахария об аресте Мелия: Управление ситуацией взял на себя Иванишвили

14.04.2025 19:05





Лидер партии «Гахария — Для Грузии» Георгий Гахария рассказал об отставке Теи Цулукиани с поста премьер-министра и аресте Ники Мелия 23 февраля 2021 года на заседании парламентской комиссии «Грузинской мечты».



По словам Гахария, отставка была связана не с тем, что он был против ареста Ники Мелии, а с тем, что «Иванишвили взял этот процесс в свои руки от начала до конца».



«Утром 23 февраля спецназ ворвался в офис ЕНД и арестовал Нику Мелия. Перед этим сотрудники правоохранительных органов окружили офис партии, где председатель Ника Мелия находился с оппозиционерами и сторонниками, и дали им 30 минут. По словам присутствовавших, при штурме офиса Ники Мелия был применен слезоточивый газ. Также применили перцовый баллончик. Арест Ники Мелия подвергся критике со стороны западных партнеров.



В ту ночь полиция начала готовиться, и в какой-то момент у меня возникла идея начать разговор о том, что, может быть, нам не следует арестовывать его сегодня на рассвете, а арестовать его завтра вечером или послезавтра вечером — мы говорили о днях. Там было дано обещание, что его арестуют, и я всегда сдерживал и сдержал бы обещание.



После этого я связался со всеми членами Политбюро, со всеми членами правительства и сказал им: «Друзья, рано утром, в 8 часов, если я не ошибаюсь, нам следует организовать заседание Политбюро, чтобы обсудить, как нам это сделать?» потому что на самом деле я видел, что существует риск серьезного столкновения.



В то же время я находился в контакте с членами моего кабинета, министром внутренних дел, СБГ, со всеми, я получаю информацию – госпожа Теа писала мне об этом, я помню эти тексты; Когда вы сказали, что "сегодня, в этих условиях, в этой обстановке, нет смысла арестовывать этого негодяя, поэтому лучше отложить это на время, пока ситуация не успокоится".



Я цитирую, вы написали это – "если необходимо присвоить центральному офису «Национального движения» номер исправительного учреждения […]" После этого многие члены политсовета и правительства, я сейчас не скажу большинство, но их было много, по-моему, – потом вдруг все эти люди исчезли – это была рука того невидимого человека.



После этого, несмотря на то, что именно с министром внутренних дел, который должен был подчиняться главе правительства, я разговаривал и спрашивал: «Что происходит в спецназе?» Он просто не мог сказать мне правду.



Иванишвили пришел руководить процессом, не знаю конкретно с вами или с другими, и взял процесс в свои руки от начала до конца и начал им руководить. Я понятия не имею, что он планировал и как он собирался это осуществить, но я знаю это точно, основываясь на подтвержденные факты.



Моя отставка была вызвана не тем, что нам не следовало задерживать Мелия, моя отставка была вызвана тем, что ни вам, ни гражданам Грузии не нужен был премьер-министр во главе с человеком, который месяц назад сказал: «Я ухожу из политики и больше никогда не вернусь», и никому такой премьер-министр не был нужен. Я не уходил в отставку из-за Мелия, это исключено», — заявил Гахария.



Гахария заявил, что никто не влиял на его решения, и что «Грузинская мечта» была запугана Бидзиной Иванишвили.



«Вы боялись Бидзины, который позвонил вам и сказал: заткнитесь, отойдите в сторону и сделайте то, что нужно! Вы боялись этого и ничего больше! Вот почему я подал в отставку», - сказал Георгий Гахария.



Он ответил на вопрос, почему он не арестовал Нику Мелия, если тогдашний министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури был готов его арестовать.



«Вы арестовали Мелия таким образом и в такой форме, что вам пришлось его потом освободить — вместо того, чтобы Мелия отбывал наказание сегодня, он на свободе. Мелия надо было арестовать так, чтобы он сейчас не был на свободе, он должен был сидеть в тюрьме. Если бы Мелия арестовали так, как его арестовали, то, конечно, я предполагал, что он будет на свободе. Мелия надо было арестовать так, чтобы не возник вопрос об амнистии. Это главное!», — сказал Георгий Гахария.



На вопрос Теи Цулукиани, советовали ли ему иностранные послы не арестовывать Нику Мелию и не присоединяться к оппозиции, Георгий Гахария ответил, что его именно "Бидзина Иванишвили вывел в оппозицию".



«Я вам ясно говорю, Бидзина Иванишвили, который нарушил все договоренности, привел меня в оппозицию. Поэтому и произошло то, что произошло. Теперь вы решайте, хотите ли вы углубляться в эту тему или нет. Если хотите, у меня нет проблем, я пойду за вами до конца», — заявил Гахария.





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