

Бочоришвили: В условиях оккупации невозможно говорить о восстановлении дипломатических отношений

14.04.2025 20:01





«В условиях оккупации невозможно говорить о восстановлении дипломатических отношений или нормализации отношений», — заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ответ на заявление заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами.



«Все прекрасно знают, в чем проблема между Грузией и Россией и что происходит в дипломатических отношениях между Грузией и Россией. Это оккупация наших территорий, и это препятствие номер один для нормализации отношений с Россией», — отметила министр.



По ее словам, интересно, как подобные заявления использует оппозиция в Грузии.



«Второй вопрос здесь в том, как подобные заявления используются в Грузии, и делается это так, как будто для того, чтобы придать им жизненную силу, чтобы оппозиционные силы в условиях пустой повестки дня имели возможность создавать новые темы для комментариев.



Еще раз: вопрос прост. В Грузии есть два оккупированных Россией региона, и, конечно, в условиях оккупации нам невозможно говорить о восстановлении дипломатических отношений», — отметила Бочоришвили.







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