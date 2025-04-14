

TI Georgia: по политическим мотивам были уволены до 700 госслужащих

14.04.2025 21:14





НПО Transparency International/Georgia обнародовала исследование, в котором говорится о репрессиях «Грузинской мечты», которые проведены в госслужбах — по политическим мотивам были уволены до 700 сотрудников.



Организация заявляет, что таким образом «Грузинская мечта» пытается подавить волну протестов через полное подчинение госслужбы партии. Для этой цели партия олигарха Иванишвили с декабря 2024 года четыре раза вносила репрессивные поправки в закон «О государственной службе», что значительно ухудшило юридическую защиту госслужащих и буквально отменило реформу государственной службы, которая годами проводилась при поддержке международных организаций и была необходимой предпосылкой для евроинтеграции Грузии.



TI сообщает, что большинство сотрудников были уволены из таких структур, как:



Минобороны Грузии;

мэрия Тбилиси и подчиненные ей агентства;

Дом юстиции;

Национального агентства государственного реестра;

Национального агентства пробации;

ЦИК;

из муниципалитетов Сигнахи, Лагодехи и Адигени;

Министерство финансов и экономики АР Аджария;

Департамент туризма и курортов АР Аджария;

Высший совет юстиции Грузии;

Администрация правительства;

Служба персональных данных;

упразднены Исследовательский центр парламента Грузии и Бюро государственной службы.

В этих ведомствах были уволены сотрудники, подписавшие протестные петиции по поводу приостановки евроинтеграции или открыто выразившие свою критическую позицию по отношению к политике правительства, в основном по причине реорганизации, истечения срока действия контракта или другими формальными причинами», — говорится в исследовании НПО.



В законе «О государственной службе» отменены гарантии юридической защиты госслужащих



Для увольнения менеджеров среднего звена нет юридических оснований, и их увольнение стало возможным за три дня до уведомления;

вернулось правило назначения на важные должности без проведения конкурса;

упрощено правило реорганизации, и даже если человек был незаконно уволен в связи с реорганизацией, ему выплатят компенсацию всего за 1 месяц;

лица, состоящие на дипломатической службе, больше не считаются назначенными на неопределенный срок государственными служащими и увольняются после отставки министра.

Репрессивные законодательные изменения, направленные на установление контроля над художественным и академическим пространством



Репрессивные законодательные изменения лишают творческие коллективы профессиональных театров возможности участвовать в выборе директора театра, а директора назначаются и увольняются по собственному усмотрению министром или мэром.



Государственные служащие смогут заниматься научной, педагогической и творческой деятельностью только с письменного согласия руководителя соответствующего учебного заведения.





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