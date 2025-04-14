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TI Georgia: по политическим мотивам были уволены до 700 госслужащих
14.04.2025 21:14
НПО Transparency International/Georgia обнародовала исследование, в котором говорится о репрессиях «Грузинской мечты», которые проведены в госслужбах — по политическим мотивам были уволены до 700 сотрудников.
Организация заявляет, что таким образом «Грузинская мечта» пытается подавить волну протестов через полное подчинение госслужбы партии. Для этой цели партия олигарха Иванишвили с декабря 2024 года четыре раза вносила репрессивные поправки в закон «О государственной службе», что значительно ухудшило юридическую защиту госслужащих и буквально отменило реформу государственной службы, которая годами проводилась при поддержке международных организаций и была необходимой предпосылкой для евроинтеграции Грузии.
TI сообщает, что большинство сотрудников были уволены из таких структур, как:
Минобороны Грузии;
мэрия Тбилиси и подчиненные ей агентства;
Дом юстиции;
Национального агентства государственного реестра;
Национального агентства пробации;
ЦИК;
из муниципалитетов Сигнахи, Лагодехи и Адигени;
Министерство финансов и экономики АР Аджария;
Департамент туризма и курортов АР Аджария;
Высший совет юстиции Грузии;
Администрация правительства;
Служба персональных данных;
упразднены Исследовательский центр парламента Грузии и Бюро государственной службы.
В этих ведомствах были уволены сотрудники, подписавшие протестные петиции по поводу приостановки евроинтеграции или открыто выразившие свою критическую позицию по отношению к политике правительства, в основном по причине реорганизации, истечения срока действия контракта или другими формальными причинами», — говорится в исследовании НПО.
В законе «О государственной службе» отменены гарантии юридической защиты госслужащих
Для увольнения менеджеров среднего звена нет юридических оснований, и их увольнение стало возможным за три дня до уведомления;
вернулось правило назначения на важные должности без проведения конкурса;
упрощено правило реорганизации, и даже если человек был незаконно уволен в связи с реорганизацией, ему выплатят компенсацию всего за 1 месяц;
лица, состоящие на дипломатической службе, больше не считаются назначенными на неопределенный срок государственными служащими и увольняются после отставки министра.
Репрессивные законодательные изменения, направленные на установление контроля над художественным и академическим пространством
Репрессивные законодательные изменения лишают творческие коллективы профессиональных театров возможности участвовать в выборе директора театра, а директора назначаются и увольняются по собственному усмотрению министром или мэром.
Государственные служащие смогут заниматься научной, педагогической и творческой деятельностью только с письменного согласия руководителя соответствующего учебного заведения.
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