

Джапаридзе был опрошен в присутствии судьи-магистрата

14.04.2025 21:36





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе был опрошен в присутствии судьи-магистрата.



Как заявил после опроса в беседе с журналистами сам Джапаридзе, главный вопрос к нему был связан с неявкой на заседание Временной следственной комиссии.



«Удостоверились, что я – это я, после чего было, наверное, 5-6 вопросов, которыми они пытались выяснить, была ли у меня информация о том, что я вызван на заседание, я подтвердил, что, да, была, они все равно пытались уточнить это, «получал я месседж или нет». В конце концов, когда разобрались с информацией, задали мне один единственный вопрос, почему я не явился по вызову этого цирка. Я объяснил, что никто не признает те результаты выборов 26 октября, которые были опубликованы ЦИК Грузии, и, соответственно, укомплектованный парламент и затем укомплектованное правительство.



[Мы имеем] узурпаторов во власти, посаженных Россией, их признает только «Хамас», «Хесболла», Венесуэла, Никарагуа, страны, являющиеся сателлитами русских, которые не признают территориальную целостность, и их не признает ни одна цивилизованная страна.



Я сказал, что принципиально стою на стороне цивилизованного, западного мира, свободы, и ни в коем случае не приму участие в этой клоунаде, на этом мы и закончили, и я ушел», - заявил Джапаридзе.





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