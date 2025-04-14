

ТВ «Формула» опубликовала скриншоты переписки политсовета «Грузинской мечты» за 2021 год

14.04.2025 23:25





Телекомпания «Формула» опубликовала скриншоты переписки политсовета «Грузинской мечты» за 2021 год, в которых видно, как принималось решение о задержании тогдашнего председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.



В переписке от 17–18 февраля 2021 года тогдашний премьер-министр Гиорги Гахария объясняет, почему считает недопустимым арест Ники Мелия в офисе ЕНД.



Гахария пишет, что Мелию нужно было задерживать только после того, как все риски будут учтены и сведены к минимуму:



«Считаю необходимым поделиться своей позицией относительно исполнения решения о задержании Мелия. Считаю недопустимым его немедленный арест в офисе ЕНД. Как видите, там находятся лидеры всех оппозиционных партий, мобилизованы все медиаресурсы оппозиции. Они полностью готовы к организованному сопротивлению и провокациям.



В таких условиях штурм здания оппозиционной партии крайне неразумен и сопряжён с неоправданно высокими рисками. У полиции нет опыта проведения подобных операций в закрытых помещениях, что существенно повышает риски.



С полной уверенностью можно сказать, что будут зафиксированы многочисленные случаи превышения полномочий. Все мы понимаем, что в таких условиях проведение спецоперации в офисе оппозиционной партии не будет воспринято как пропорциональная мера и вызовет крайне резкую международную реакцию…»



Из переписки видно, что с этой позицией Гахарии соглашались Теа Цулукиани, Созар Субари, Торнике Рижвадзе, Мака Бочоришвили и другие члены совета.



На следующий день, 18 февраля 2021 года, Гиорги Гахария подал в отставку с поста премьер-министра.



Вице-премьер Теа Цулукиани в том же чате писала о Нике Мелия и собравшихся в офисе ЕНД оппозиционерах:



«Пусть сидят в своей норе, пока им не надоест. Главное — правильная коммуникация. Над ними нужно смеяться. Надо быть идиотами, чтобы туда врываться. Именно этого они и добиваются.»



На сегодняшнем заседании следственной комиссии, где присутствовал Гиорги Гахария, он подтвердил, что причиной его отставки было вмешательство Бидзины Иванишвили, а не вопрос о задержании Мелия.



Гахария отметил, что он был согласен с лишением Мелия иммунитета и его арестом, но не в такой форме, которая позже потребовала бы амнистии. По его словам, многие депутаты сначала были с ним согласны, но «потом все исчезли».



Он также утверждает, что точно знает: Бидзина Иванишвили позвонил министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, и после этого решение о созыве политсовета было отменено.



Гахария заявил, что даже Теа Цулукиани была против задержания Мелия той ночью и в той форме, однако она это отрицает.



Когда Цулукиани спросила, кто «вытолкнул» его в оппозицию и противопоставил команде «Грузинской мечты», Гахария прямо ответил: «Иванишвили».





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