

Кавелашвили находится в Азербайджане с первым официальным визитом

15.04.2025 10:41





Михаил Кавелашвили прибыл с первым официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В рамках визита Михаил Кавелашвили проведет встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром.



Как сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, в рамках встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.



«Начинается первый зарубежный визит господина президента в Азербайджанскую Республику. Как известно, Азербайджан является стратегическим партнером Грузии и дружественной страной. Очень важно, что именно первый визит будет осуществлен в Азербайджан. В рамках визита состоятся встречи высшего уровня с президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. А также с господином премьер-министром, спикером Меджлиса. Будет обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности, важные экономические проекты, которые в настоящее время стоят между странами. Я бы особенно хотел подчеркнуть вопросы возобновляемой энергетики и ряд мегапроектов, которые реализуются между нашими странами», - сказал Патарадзе.



Визит Михаила Кавелашвили в Азербайджан завершится 16 апреля.





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