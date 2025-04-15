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Фридрих Мерц посетит Украину в рамках своего первого зарубежного визита
15.04.2025 10:45
«Ожидается, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Украину в рамках своего первого зарубежного визита», — пишет немецкое издание Welt.
По сообщению СМИ, со ссылкой на источники в Берлине и Брюсселе, возможный визит Мерца в Украину готовится в начале мая.
По информации Welt, визит совпадет с саммитом «Коалиции желающих», который запланирован на 9 мая в Киеве, куда также возможно приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Фридрих Мерц уже был в Украине в декабре 2024 года. В то время он был лидером немецкой оппозиционной партии и встречался с президентом Владимиром Зеленским.
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