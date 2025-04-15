

Вашадзе: в Грузии продолжается новый тип российской оккупации — оккупация мозгов

15.04.2025 14:04





Лидер оппозиционной «Стратегии Агмашенебели» и один из представителей коалиции «Единство» Георгий Вашадзе написал в соцсети, что сегодня в Грузии реализуется новый тип российской оккупации – оккупация мозгов.



Оппозиционный политик заявил, что режим Иванишвили стоит на растерянных, уставших и сдавшихся людях.



«Сегодня в Грузии реализуется новый тип российской оккупации – оккупация мозгов. Российско-коцевская («мечтунская» — ред.) пропаганда, псевдомедиа и фальшивые эксперты вместе создают систему беспокойства, подозрительности и недоверия.



Цель Иванишвили — не убедить вас. Его цель — смешать правду с ложью, каждый день сбивать вас с толку и вызывать сомнения. Когда люди говорят: «В чем смысл?», «Все одинаковы, я никому не могу доверять…» — Иванишвили и его пропаганда побеждают.



Правильно информированные и рассерженные люди протестуют, растерянные и дезориентированные – сдаются.



Режим Иванишвили стоит на растерянных, уставших и сдавшихся людях.



Решение? — Свободный разум!



Свободный разум создает свободного человека, свободный человек – создает свободную нацию. Поэтому освобождение страны должно начинаться с освобождения разума!», — написал Георгий Вашадзе.





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