

«Грузинская мечта» подаст в Конституционный суд ходатайство о запрете оппозиционных партий после местных выборов

15.04.2025 14:05





«Мы готовы к тому, что грузинский народ даст достойный ответ агентурным партиям на местных выборах этого года и победим славно, а затем подготовим очень прочный и основанный на фактах конституционный иск, который, в свою очередь, объективно должен стать основанием для запрета Конституционным судом «коллективного Национального движения», — заявил на брифинге после заседания большинства исполнительный секретарь «Грузинской мечты» и лидер большинства Мамука Мдинарадзе. По его словам, это произойдет «совсем скоро после выборов в органы местного самоуправления». Местные выборы запланированы на 4 октября этого года.



Мдинарадзе отметил, что мандат временной парламентской комиссии по расследованию предполагаемых преступлений бывшей власти «Национального движения» расширен и теперь охватывает не только 2003-2012 годы, но и период с 2003 года по настоящее время. «Соответственно, перечень объектов и вопросов, подлежащих изучению, гораздо обширнее, и ежедневно от имени комиссии в парламент Грузии поступают сотни заявлений, в которых подробно излагаются ужасающие истории, совершенные представителями «Национального движения» и его сателлитных партий», — сказал он.



По словам Мдинарадзе, на сегодняшнем заседании парламентское большинство «Грузинской мечты» приняло решение удовлетворить просьбу председателя комиссии Теи Цулукиани и продлить трехмесячный срок работы комиссии еще на месяц.



«Вам известно, если бы комиссия использовала для своей работы только трехмесячный срок, то можно было бы завершить все процедуры перед выборами в органы местного самоуправления в соответствии со всеми соответствующими правилами, однако, если мы продлим срок на один месяц, уже можно сказать, что физически невозможно завершить процесс в этот срок. Соответственно, мы столкнемся с объективной реальностью, когда «коллективное Национальное движение» вновь получит возможность участвовать в выборах», — сказал Мдинарадзе.



«Кроме того, никому, ни внутри страны, ни за ее пределами, не позволим спекулировать на этой теме, и никому не позволим говорить, что «Грузинская мечта» поспешила запретить коллективное Национальное движение прямо перед местными выборами», — отметил он.



Мдинарадзе также заявил, что оппозиционные партии «получат поручения от своих покровителей и финансистов» и им «придется участвовать в последних для них выборах».



Он пообещал, что на этих выборах «Грузинская мечта» в очередной раз покажет всем, «насколько тщетны любые попытки внешних сил заменить правительство своей агентурой в Грузии».



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