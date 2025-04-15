

Саакашвили предложил «новый метод принятия решений» в «Национальном движении»

15.04.2025 15:21





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, Саакашвили предложил «новый метод принятия решений» в своей партии «Нацдвижение» — создать некий консультативный орган, где участие на паритетной основе будут принимать избиратель, лидершип «Нацдвижения» и сам Саакашвили, а решение будет приниматься электронным способом и путем голосования.



В письменном обращении к «Нацдвижению» экс-президент пишет, что сейчас не время уставать и опускать руки — самое время мобилизоваться и атаковать.







Саакашвили пишет, что с 2012 года Грузией правит «коллаборационистский режим, который превратился в чистейшей воды российскую диктатуру» и что «российский режим» работает гибридным способом для достижения своих целей.



Третий президент подчеркивает, что главная цель — он и «Национальное движение» (ЕНД) — «как создатели современного грузинского государства и успеха во всем мире». Диктатура, пишет он, направлена на то, чтобы полностью убрать ЕНД с политического поля боя, и «мы ни в коем случае не должны давать им такую возможность».



«Конечно, одной из наших главных целей, как и прежде, остается объединение всего политического спектра, но параллельно с этим должны быть изменены механизмы принятия решений внутри самого «Национального движения». Люди должны чувствовать, что это их партия, их политический дом, где они сами себе хозяева.



Партия не может управляться моими письмами или решениями, принятыми узкой, даже очень талантливой группой. Мы всегда были новаторами в Грузии, и теперь я предлагаю внедрить совершенно новый метод принятия решений — принимать все основные решения с использованием электронных технологий и путем голосования.



Решение будет принято после консультаций с нашими избирателями, партийным «лидершипом» (руководством — ред.) и мной на паритетной основе. Таким образом, мы будем принимать решения о формах протеста, участии/неучастии в выборах. А после того, как мы достигнем свободных выборов — <будем принимать решения по таким вопросам, как> избирательные списки, политические альянсы с другими партиями, внутренние кадровые вопросы будут решаться только с помощью электронного голосования.



Эта система институционализирует сторонников партии. Это будут наши зарегистрированные соотечественники со всего мира, которые будут платить символический членский взнос, постоянно получать информацию от партии и делиться с нами своими идеями. При этом члены партии остаются на особом положении, поскольку они принимают участие в принятии решений как непосредственно сами, так и через избранные ими руководящие органы партии», — пишет Саакашвили.



Он также хвалит членов своей партии, называя их идеалистами, способными бороться. Не забывает и о «старой гвардии» политиков ЕНД, чей опыт, по его словам, «бесценен».



«Даже дальнейшее существование Грузии сейчас под вопросом. Так что сейчас не время уставать и опускать руки, а время мобилизоваться и атаковать», — пишет Михаил Саакашвили.



Третий президент поручил руководству «Нацдвижения» «сформулировать предложения и официально оформить эту реформу, внеся ее в устав партии».



Источник: SOVA

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